MN - Ielpo: "Quel che è successo con Lazio-Torino è vergognoso"

Mario Ielpo, ex portiere rossonero, ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it alla vigilia di Juventus-Milan. Ecco le sue dichiarazioni:

"Quel che è successo con Lazio-Torino è vergognoso, non è possibile che si arrivi alle ultime partite con uno che può giocarsi il jolly... La gara andava recuperata il più vicino possibile alla data originaria e c'era il tempo per farlo. Per la corsa Champions la squadra più in forma è il Napoli, mentre il Milan se la giocherà nel match contro l'Atalanta che, a sua volta, ha un calendario abbastanza abbordabile e potrebbe già arrivare all'ultimo turno da qualificata: potrebbe essere una partita diversa rispetto all'andata".