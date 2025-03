MN - Il dato sugli spettatori a San Siro per Milan-Como

vedi letture

E' arrivato il dato degli spettatori presenti questo pomeriggio a San Siro per Milan-Como, sfida valida per il 29° turno del campionato di Serie A Enilive: sono 74.500 le persone sugli spalti del Meazza per la partita tra rossoneri e i Lariani.

MILAN (4-3-2-1): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Bondo, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp.: Sportiello, Torriani, Loftus-Cheek, Jovic, Jimenez, Chukwueze, Tomori, Florenzi, Fofana, Pavlovic, Terracciano, Joao Felix, Abraham, Sottil. All.: Sergio Conceiçao.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Godaniga, Valle, Kempf; Da Cunha, Caqueret; Diao, Nico Paz, Stefezza; Cutrone. A disp.: Reina, Iovine, De Alli, Gabrielloni, Douvikas, Dossena, Fadera, Alberto Moreno, Ikoné, Sergi Roberto, Perrone, Engelhardt, Vojvoda, Van der Brempt. All. Cesc Fabregas.