MN - Incocciati: "Grande lavoro di Pioli. Ibra ha dato quella personalità che mancava"

La redazione di MilanNews.it ha contattato Giuseppe Incocciati, ex attaccante del Milan. Con lui abbiamo parlato del lavoro di Pioli: "Se è vero che gli uomini vengono giudicati dai fatti, credo che l’allenatore del Milan abbia prodotto dei risultati importanti con una squadra che, sicuramente, non era accreditata inizialmente. È riuscito a fare in modo che si compattasse il gruppo, senza grandi prime donne dietro, se non quando è arrivato Ibrahimovic, il quale ha dato un grande spunto in personalità, cosa che forse mancava a questo Milan. Strada facendo l’hanno acquisita e direi che Pioli ha grandi meriti".