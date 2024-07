MN - Incocciati: "I miracoli li riservo ai santi, ma quantomeno entro il ritiro buona parte del mercato dev'essere completato"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex attaccante rossonero Beppe Incocciati ci ha detto la sua sulle manovre di mercato del Diavolo.

Intanto il campionato si avvicina

"In questo periodo i rinforzi dovrebbero essere sostanziosi. Quanto meno entro il ritiro buona parte del mercato dev'essere completato. Non è così e si spera in miracoli, ma essendo cattolico i miracoli li riservo ai santi".

Nella sua esperienza di allenatore ha avuto problemi col mercato in corso d'opera?

"Nel mio caso ho dovuto vivere scenari ben peggiori, in mezzo a un oceano senza ancora di salvataggio dove partì alla guida dell'Avellino in Serie B con un gruppo di 8 giocatori. Certo, ci sono situazioni complicate anche in società più titolate ma mi piacerebbe, e mi riferisco ai direttori sportivi, che si facesse qualche riflessione: se tu lavori in Formula 1 puoi consegnare una macchina da guidare senza le ruote? Questo per dire che ognuno dovrebbe garantire la propria professionalità, perché non è pensabile andare in ritiro con le squadre incomplete. Al limite posso pensare a qualche ritocco col tempo ma per lo più un allenatore dovrebbe trovarsi una squadra già ben strutturata a ridosso del ritiro".