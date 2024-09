MN - Incocciati: "Ricordo un episodio al Milan con Arrigo Sacchi. Berlusconi un giorno entrò negli spogliatoi e disse..."

Tre giornate, due punti. Sei gol subiti e il caso Theo e Leao. Questo il bilancio dell'avvio di stagione horror del Milan, all'esordio con mister Paulo Fonseca in panchina. Di questi temi e della situazione del Milan in generale la redazione di MilanNews.it ne ha parlato con un ex calciatore rossonero come Beppe Incocciati. Leggi le dichiarazioni esclusive.

La posizione di Fonseca sembra piuttosto delicata

"Dipende da quello che si vuole. Ricordo un episodio che riguarda il Milan, con Arrigo Sacchi al primo anno. Le cose non andavano bene, si parlava di esonero. Berlusconi un giorno entrò negli spogliatoi e disse: 'L'allenatore l'ho scelto io e a chi non sta bene può andar via'. Da quel momento Sacchi ha riacquisito il suo potere istituzionale, il resto è storia. Per cui quel che dico io è: chi ha scelto Fonseca e penso sia stata una scelta ponderata, intervenga. E i giocatori si adeguino".