MN - Incocciati: "San Siro? Ci sono miliardi di abusi da abbattere in Italia, non questo stadio"

Giuseppe Incocciati, intervistato da MilanNews.it, ha espresso le sue opinioni in merito alla questione stadio: "Io sono un po’ tradizionalista, sono appassionato della storia dell’uomo. Quando vedo che si buttano giù cose storiche, che riguardano la storia dell’uomo - in questo caso calcisticamente parlando ma non solo - un po’ mi addolora. Capisco che il modernismo va su altri fronti, ma io sono per il mantenimento delle strutture. Vogliamo parlare della bellezza di San Siro nonostante gli anni che ha? Se dovessi scegliere, io proporrei a Milan e Inter di ristrutturare il Meazza, mantenendo la sua storia. Ci sono miliardi di abusi da abbattere in questo Paese e non riguardano sicuramente San Siro".