MN - Incocciati: "Tonali per qualità tecniche è fra i migliori del Milan"

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Giuseppe Incocciati, ex giocatore del Milan nella prima metà degli anni ’80. Con Incocciati abbiamo parlato, fra le altre cose, del centrocampo del Milan, in particolar modo di Sandro Tonali, che ben si sta comportando quest’anno. Incocciati ha detto: ““Non mi aspettavo che Tonali facesse così bene. Ha sfoggiato quello che l’anno scorso teneva nascosto. Lo ritenevo un giocatore un po’ mono nota, invece è forte ed ha delle ripartenze e degli allunghi, sia in fase di recupero che con la palla al piede, straordinari. Credo che abbia delle qualità fisiche, di potenza muscolare, che fino ad oggi aveva tenuto nascoste. Finalmente le ha tirate fuori. Ora vede il gioco, è giovane ed è maturato. È un giocatore che anche per qualità tecniche è tra i migliori. Qualche mese fa sembrava non avere queste caratteristiche, invece le ha tirate fuori e ne sono contento. Evidentemente si è liberato anche dal peso della maglia e della pressione di San Siro. Un conto è giocare nel Brescia, un altro a San Siro: io ne so qualcosa. Ha reagito bene”.