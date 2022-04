MN - Inter, Antonello: "Vogliamo un nuovo stadio il prima possibile. per questo stiamo valutando anche altre aree oltre a San Siro"

Fonte: dal nostro inviato, Antonello Gioia

Alessandro Antonello, ad dell'Inter, intervenuto durante l'evento organizzato da Il Foglio a San Siro, dichiarato sul nuovo stadio: "Siamo in un paese in cui la burocrazia non aiuta, mentre gli investitori hanno ovviamente bisogno di tempi certi. Vogliamo uno stadio il prima possibile, abbiamo la necessità di avere un nuovo impianto che possa generare nuovi ricavi e che possa dare una nuova esperienza ai nostri tifosi. Stiamo per questo valutando delle aree alternative nell'interesse dei club che stanno lavorando da tre anni su questo progetto e hanno bisogno di tempi certi".