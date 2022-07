MN - Jacobelli e l'aneddoto sulla maglia celebrativa Puma: "Scaroni mi disse che gliene hanno data solo una perché non c'erano più"

MilanNews.it

Nel consueto appuntamento pomeridiano sul nostro canale Twitch, la redazione di MilanNews.it ha avuto la possibilità di intervistare Xavier Jacobelli, noto giornalista ed ex direttore di Tuttosport.

Sui festeggiamenti del popolo rossonero per lo Scudetto: “Il Milan ha un marchio fantastico, lo dimostrano i cespiti derivanti dalla conquista dello Scudetto. C’è una macchina commerciale, quella rossonera, che è a livello planetario. Quando vengono prenotate le maglie della nuova stagione da 40 paesi in soli due giorni e vengono stracciati tutti i numeri della stagione precedente: la macchina del Milan è sotto pressione perché deve assolutamente rispondere a queste domande. Io stesso che ho un figlio milanista e due interisti, potete immaginare che derby io viva in casa, al figlio milanista ho detto: “Ok, l’ho prenotata, anche due, ma mi hanno detto che se ne riparla a fine agosto se va bene”. Non parliamo poi della t-shirt nera celebrativa. Ricordo che ebbi modo di interloquire con il presidente Scaroni a “La politica nel pallone”, in onda su Gr Parlamento, due settimane dopo la conquista dello Scudetto. Lui ammise candidamente “Io che sono il presidente sono riuscito ad avere solo una t-shirt: solo una me ne hanno data perché non ce n’erano più”. Questo è un segnale della straordinaria passione dei tifosi che da 11 anni aspettavano di rivivere questa gioia, e si è visto nella grande euforia che ha caratterizzato i festeggiamenti dello Scudetto, dà un’idea della forza di questa società e di questo marchio. È fondamentale che un club di queste dimensioni disponga di uno stadio di proprietà, e penso che sotto questo aspetto si accelererà notevolmente l’andatura”.