MN - Jacobelli: "Il Milan deve trarre spunto dalla partita di Torino. Non è facile"

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato dell’allenatore rossonero: “Pioli ha dimostrato di essere molto duttile tatticamente, perché ha cambiato già 3 volte il proprio modulo, ma non è mai una questione di moduli, ma di giocatori, che possano interpretare la tattica prescelta dal proprio allenatore. Penso che in questo momento il Milan debba trarre spunto dalla partita di Torino per avere fiducia il sé stesso, perché è chiaro che vedere il Milan in quella posizione in classifica desti stupore. Prima che diventassi caporedattore del Corriere dello Sport ho fatto l’inviato e ho seguito il Milan dell’epopea berlusconiana e certamente stride il contrasto tra quel Milan e quello di oggi. Il momento del Milan è quello di cominciare a tirare le stringhe e iniziare a fare risultati. Non è facile, perché il calendario futuro è un po’ un ottovolante, ma il Milan sa quello che deve fare.”