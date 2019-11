MN - Jacobelli: "Il rinnovo di Daniel Maldini è un segnale di continuità importante"

Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva del futuro e dei segnali della proprietà: “Vorrei fare solo una sottolineatura, se mi è permesso, perché in questo clima, in questa stagione così tormentata, ci sono dei segnali che andrebbero sempre interpretati in modo positivo: mi riferisco al rinnovo di contratto di Daniel Maldini fino al 2024. Per chi è milanista, per chi segue il Milan, per chi ha vissuto l’epopea di prima di Cesare e poi Paolo, è un segnale di continuità importante. È un segnare importante che va dato ad una tifoseria straordinaria come quella milanista.”