MN - Jacobelli: "Mi auguro che Leao rompa gli indugi e dica al Milan di voler restare"

Il giornalista Xavier Jacobelli si è così espresso in esclusiva a MilanNews.it su Leao: "L'uno e l'altro: Leao sta al Milan come il Milan sta a Leao, l'equazione è presto fatta. Quando Pioli consiglia a Leao di restare vicino a chi gli vuole bene è un messaggio chiave. Leao dovrebbe rompere gli indugi e dire al Milan: "Voglio restare perché questa è la società che ha creduto in me", perché ricordiamo chi fosse all'inizio della sua esperienza rossonera, ovvero un giovane di belle speranze e di grande talento esalta, questo talento, grazie alla partecipazione e soprattutto all'inserimento e soprattutto al ruolo determinante nello scudetto in maglia rossonera.

Per lui Pioli è stato il suo pigmalione. Io mi auguro che Leao rompa gli indugi e che arrivi ad un accordo in modo tale che, una volta risolta la problematica contrattuale, possa ritrovare quella serenità che fatalmente in questo momento è venuta un po meno in virtù proprio di questo travaglio che vive fuori dal campo. E' chiaro che un ragazzo così giovane, che deve fare una scelta molto importante per il suo futuro, non possa che essere condizionato da tutto quanto gli gira attorno".