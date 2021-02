MN - Jacobelli su Maldini: "Aveva bisongo di questa opportunità. Il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti"

La redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Xavier Jacobelli, direttore di Tuttosport (QUI L'INTERVISTA COMPLETA) . Queste le sue parole su Paolo Maldini: "Nutro grande ammirazione per lui fin da quando lui giocava e io seguivo il Milan per il Corriere dello Sport. Maldini mi ha sempre dato l'impressione di essere, oltre che un fuoriclasse in campo, anche una persona perbene fuori. Aveva bisogno di questa opportunità e l'ha colta al volo. Indipendentemente da come finirà la stagione, l'ottimo lavoro di Paolo sarà sotto gli occhi di tutti. Il Milan sta avendo una regolarità incredibile e in una stagione anomala come questa, con un calendario martellante, è fondamentale. Il Milan è una squadra che ha un gioco e questo induce ad avere grande fiducia".