MN - Juanmartì (Diario SPORT): "Firpo? Il Milan vorrebbe prenderlo in prestito"

Toni Juanmartì, giornalista di Diario Sport, è intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, e fra le altre cose, ha parlato anche di Junior Firpo, obiettivo di mercato del Milan: "Il giocatore piace al Milan e lui è interessato ai rossoneri. Il Milan però vorrebbe prendere il giocatore in prestito, così da valutare il riscatto al termine della stagione. Firpo comunque vuole andare al Milan, ma l'offerta dei rossoneri non soddisfa il Barcellona che non vuole ritrovarsi, il prossimo anno, nella stessa situazione".