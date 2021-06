MN - Juanmartì: "Firpo è forte in fase offensiva. Con la difesa a quattro ha sofferto"

Intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it, Toni Juanmartì, giornalista di Diario SPORT, ha commentato le qualità di Junior Firpo: "Junior Firpo è quel tipo di giocatore che è molto meglio in fase offensiva che in fase difensiva. Le sue partite migliori nel Betis le ha fatte giocando esterno largo di sinistra nel 3-5-2, quindi con tre centrali e due esterni. Questo cosa significa? Siccome dietro era coperto dal centrale di sinistra, aveva l'occasione di correre e inserirsi in profondità. Questa è una delle sue migliori qualità, infatti quando ha giocato con il Barcellona nella difesa a quattro ha sofferto molto dato che gioca meglio quando non ha compiti difensivi".