MN - Kjaer ha recuperato per la Roma. Primo allenamento in gruppo per Ibrahimovic

Simon Kjaer ha svolto tutto l'allenamento con la squadra nel pomeriggio, quindi è da considerarsi recuperato per la gara di domenica sera contro la Roma. Inoltre, Zlatan Ibrahimovic è tornato a lavorare con il gruppo per la prima volta, dunque non è da escludere una sua presenza in panchina con i giallorossi. Sarà Pioli a valutare nelle prossime ore si portare lo svedese in panchina o utilizzarlo direttamente contro la Spal la gara successiva.

di Antonio Vitiello