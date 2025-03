MN - Kutuzov sugli anni a Bari con Conte: "Mi ha trasformato, a 360 gradi"

Calciatore, hockeysta, scrittore: col Milan come filo conduttore. Vitali Kutuzov ha svoltato la sua carriera quando con la maglia del BATE Borisov sfidò il Milan in un pomeriggio di settembre del 2001. I rossoneri non persero tempo ad acquistarlo e il rossonero gli è entrato dentro. Ai microfoni di MilanNews.it ci racconta la sua storia, col Diavolo sempre a fianco.

Vitali, segui ancora il Milan?

"Un po' sì. Da fuori vedo confusione, nata da problemi vari. A partire dalla scelta dell'allenatore: si parlava di Conte, che è finito al Napoli che sta volando. Evidentemente il Milan rinunciando a lui voleva risparmiare. O è segno che la società voleva prendere un'altra direzione, cercando un'altra strategia".

Proprio Napoli-Milan è la prossima partita, al ritorno dalla pausa delle nazionali

"Il Napoli l'anno scorso ha avuto gli stessi problemi che il Milan ha quest'anno. Se mettiamo a confronto le due squadre, a livello di qualità della rosa, non vedo tutta questa differenza, anzi. Conte è il valore aggiunto".

Hai giocato con Conte, facendo grandi cose a Bari. Cosa puoi dirci di lui?

"Personalmente mi ha trasformato, a 360 gradi. A Bari avevo 30 anni, ho cominciato a lavorare diversamente e mi sono sentito un altro calciatore, più preciso. La cosa che Antonio ha è che ti chiede quello che sai fare, niente di più. Ma esalta quello che sai fare. A Bari tutti erano messi nelle condizioni di fare quello che sapevano, abbiamo vinto il campionato. Non è una cosa che fanno molti allenatori. E poi sapeva comunicare con noi, oltre a farci lavorare bene. E sa valutare bene un calciatore".