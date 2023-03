MN - La doppia sfida di Champions carica Pioli: "Avremo grandi stimoli e motivazioni"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco del 18° Trofeo Amici dei Bambini, commentando anche la doppia sfida di Champions League con il Napoli: "Inevitabilmente sì, ci giochiamo domenica in campionato che però è un'altra cosa. In Champions ci saranno altre due sfide. Il Napoli è una squadra molto forte, ci sono grandi giocatori, sta facendo un campionato fantastico ma la Champions è la Champions. Tutte le otto squadre rimaste sono forti, le difficoltà ci saranno per tutti ma ci saranno anche grandi stimoli e motivazioni per fare bene".