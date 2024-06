MN - La pagella di Maignan questa sera contro l'Olanda: leader e protagonista di diverse importanti parate

vedi letture

Olandesi e Bleus si affrontano nella seconda giornata dopo aver battuto rispettivamente Polonia e Austria, ma il risultato, al termine comunque di una bella partita è di 0-0. Nel primo tempo sprazzi di Olanda, con il portiere rossonero Mike Maignan, uno dei migliori per la Francia, più volte decisivo con importanti interventi su Gakpo e Xavi Simons.

La pagella a cura di MilanNews.it di Mike Maignan: 7

Miracoloso più volte, il super portiere rossonero ha saputo reggere gli attacchi dell'Olanda soprattutto con due grandi parate nel primo tempo (la prima su Frimpong dopo pochi secondi di partita). Nella seconda frazione di gioco è abile anche a parare coi piedi un tiro di Gakpo, ribattuto in rete da Simons ma annullato per un fuorigioco di Dumfries. Per ora, ottimo inizio di Europeo di Mike Maignan, sempre più leader della nazionale francese.