MN - La pagella di Theo: da lui nascono diverse occasioni per la Francia, partita da esterno offensivo

Nella facile vittoria per 2-0 della Francia sull'Irlanda, per Theo Hernandez è stato tutto facile. Schierato da terzino nel 4-3-3, il rossonero ha giocato sostanzialmente da esterno offensivo, risultando come sempre incisivo nel momento in cui si è trattato di dover attaccare. Da alcune sue sovrapposizioni sono nate almeno tre occasioni pericolose per i transalpini, così come da una sua iniziativa è nata la rete di Thuram e, purtroppo, l'infortunio di Giroud. Il voto è 6,5.