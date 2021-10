MN - Landen: "Credo che a Zlatan piacerebbe allenare, è interessato ai giovani svedesi"

Petter Landen, giornalista svedese di Expressen, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it commentando anche un possibile futuro di Zlatan Ibrahimovic da dirigente: "Credo che gli piacerebbe provare ad allenare in futuro. Sembra, al momento, molto interessato nello sviluppo dei giovani giocatori in Svezia. Ma dirigente del Milan...sarebbe davvero un grande lavoro. Forse potrebbe iniziare, come hanno Pep Guardiola o Zidane nella squadra primavera del Milan, e si fa strada"