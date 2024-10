MN - Lavori personalizzati a Milanello per gli infortunati

È iniziata la settimana di Milan-Udinese. Dopo alcuni giorni di riposo la squadra è tornata ad allenarsi a Milanello per preparare la sfida di sabato pomeriggio contro i friulani.

Stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, gli infortunati del Milan hanno svolto oggi lavori personalizzati, con domani che potrebbe essere una giornata importante per ulteriori novità.

Per quanto riguarda Marco Sportiello, invece, il portiere non sarebbe ancora del tutto recuperato, anche se da qualche giorno si sta allenando sul campo. Nel corso della settimana sarà dunque valutato dallo staff di Paulo Fonseca, per capire se sarà arruolabile già per la sfida contro l'Udinese o per quelle a seguire.

di Antonio Vitiello