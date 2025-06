MN - Lazzari sul Milan: "Con Allegri sono certo che il Milan potrà tornare a dire la sua, ma non so se si potrà tornare a vincere subito"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, Andrea Lazzari ci dice la sua su Massimiliano Allegri, tecnico che lo ha allenato per due stagioni a Cagliari e grazie al quale ha raggiunto anche la maglia della nazionale italiana. L'ex centrocampista, oggi allenatore, ci racconta il tecnico livornese che tanto bene fece in Sardegna al punto da ricevere la chiamata dei rossoneri nel 2010.

Che Milan ci dobbiamo aspettare?

"Intanto sono state messe delle pedine importanti dentro la società, gente competente nella materia calcio. E mi aspetto pertanto che il Milan torni ai livelli che gli spettano. Certo, vedo che qualche big sta partendo ma sono certo che da una cessione come quella di Reijnders i soldi verranno reinvestiti in giocatori che potranno fare comodo. Con Allegri sono certo che il Milan potrà tornare a dire la sua anche se, data la ricostruzione a cui stiamo assistendo, non so se si potrà tornare a vincere subito dal primo anno".

L'hai più sentito Allegri?

"Recentemente per salutarlo e per fargli un in bocca al lupo per il suo ritorno al Milan".

Ora anche tu sei allenatore, nell'ultima stagione alla Vigor Senigallia sei stato vice. Dove ti vedremo?

"Posso dire che mi piacerebbe prendere una squadra e provare a trasmettere le mie idee. Mi piacciono i giocatori che inventano calcio e mi piace l'idea di lasciarli liberi di esprimere le proprie qualità, ovviamente dietro una organizzazione di gioco. Mi piace un calcio giocato ma più verticale, colpire subito per far male. Ovviamente ho preso ispirazione anche da Allegri, ma direi da un po' tutti gli allenatori che ho avuto nella mia carriera".