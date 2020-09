MN - Le condizioni di Romagnoli e Musacchio: il capitano ha iniziato il personalizzato, per l'argentino presto lavoro individuale

Arrivano notizie sulle condizioni di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio, centrali rossoneri entrambi out per infortunio. Secondo quanto appreso da MilanNews.it, il capitano rossonero ha iniziato allenamento personalizzato sul campo. Per quanto riguarda l'argentino, la riabilitazione a Milano procede bene. A breve è previsto un lavoro individuale sul campo per l'ex Vilarreal.