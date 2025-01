MN - Le ultime da Riyad: Leao comincia in gruppo e va verso la panchina, Gabbia non si allena per influenza

È in corso in questi minuti l'allenamento pomeridiano a Riyad in vista della finale di Supercoppa Italiana di domani sera contro l'Inter. Il nostro inviato in Arabia ha raccolto che Rafa Leao ha cominciato la sessione in gruppo, a questo punto aumentano le possibilità di vederlo in panchina contro i nerazzurri. Sicuramente non partirà dall'inizio visto che avrà pochi minuti nelle gambe. In gruppo anche Jimenez e Loftus-Cheek.

Matteo Gabbia non si è allenato a causa di un attacco influenzale, da capire se domani sarà della partita. Ad assistere all'allenamento c'erano anche Florenzi, che ha viaggiato con la squadra in Arabia, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada.