MN - Leao rischia di perdere il posto in Nazionale? Pimpin (A Bola) non lo esclude

Il Portogallo chiude questa sera la sua fase a gironi di Euro 2024, ma senza Rafa Leao squalificato a seguito delle due ammonizioni ricevute nelle precedenti due partite, entrambe per simulazione. Ma come è visto il numero 10 del Milan dai suoi connazionali? Ne abbiamo parlato col collega João Pimpim di A Bola:

Questa leggerezza potrebbe costargli il posto tra i titolari?

"Dipende da quello che succederà. Con la Georgia sarà fuori e potrebbe essere l'occasione per i sostituti per mettersi in mostra. Se chi lo rimpiazza farà bene penso che potrebbe persino venire escluso dalla formazione titolare".

A supportare questa tesi anche il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore, che in una recente puntata di Euro Cronache ha così parlato del futuro di Rafael Leao ad Euro2024: "Non è un buon Europeo evidentemente. Secondo me è il giocatore che più soffre Ronaldo. Contro la Turchia Leao è entrato molto bene nell’azione del gol, io gli do’ un 6. Il giallo è eccessivo, si tratta di un contrasto e non simula. Leao, sembra assurdo dirlo, ma è un giocatore non così tecnico per il livello del Portogallo, che ha una serie di poeti tra Bruno Fernandes e Bernardo Silva. Mi è spiaciuto che oggi sia uscito ed è anche una cattiveria di Martinez…aveva le praterie della Turchia nel secondo tempo, poteva anche mettere un po’ di fiducia e non soltanto minuti. Mi stupirebbe rivederlo titolare agli ottavi".