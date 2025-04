Capello: "Il Milan che ha vinto lo scudetto aveva un allenatore italiano e in campo Tonali, Calabria o Romagnoli"

vedi letture

Il Milan è pronto a cambiare visione e modus operandi: dalla prossima estate ci si aspetta, a partire dalla scelta del direttore sportivo e dell'allenatore, una squadra e un club più italiani (leggi qui). Un grandissimo promotore di questa visione è l'ex tecnico del Diavolo Fabio Capello che questa mattina è stato intervistato, come spesso accade, sulle colonne della Gazzetta dello Sport e si è concentrato proprio su questo tema dell'italianità e di quanto sia importante per un club anche di alto livello.

Le parole di Fabio Capello sulla gestione del Milan negli ultimi anni: "Io onestamente non capisco cosa sia successo. Eppure la strada mi sembrava tracciata qualche anno fa: il Milan che ha vinto lo scudetto nel 2022 aveva un allenatore italiano, Pioli, e in campo colonne come Tonali, lo stesso Calabria o Romagnoli. Anche Donnarumma ha fatto un grande percorso in rossonero, contribuendo alla risalita che ha riportato la squadra in Champions dopo una vita lontano dal torneo più importante d'Europa. Un torneo nel quale il Milan è storicamente di casa".