Rivoluzione italiana per il Milan, la Gazzetta: "Piacciono Chiesa, Lucca e Comuzzo"

Il Milan si appresta a rifondare tutto ancora una volta nel corso della prossima estate. La sensazione è che il club si muoverà in una direzione totalmente opposta al passato. Per prima cosa, come scrive la Gazzetta dello Sport questa mattina, i rossoneri sono intenzionati a ripartire da un direttore sportivo italiano - che sarà, salvo sorprese o complicazioni, Fabio Paratici - e anche da un allenatore italiano, in controtendenza a quest'anno in cui la panchina rossonera è stata affidata a due portoghesi.

Una strategia che, continua la rosea, avrà i suoi effetti anche sul mercato. Infatti i rossoneri si starebbero già muovendo e segnando sulla lista diversi nomi di calciatori italiani che potrebbero andare a rinforzare l'organico. Scrive la Gazzetta: "Un blocco azzurro per il Diavolo: piacciono Chiesa, Lucca e Comuzzo". Ma non sono gli unici, nel sottotitolo viene aggiunto: "La Roma vuole tenersi Saelemaekers. I rossoneri nell'affare possono chiedere Pellegrini o Cristante". Tra gli altri nomi citati, oltre a quelli di Chiesa, Lucca e Comuzzo, anche quelli di Riccardo Orsolini e Destiny Udogie.