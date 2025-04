Probabile formazione Milan-Fiorentina: dubbio Reijnders, Abraham confermato. Occasione per Tomori e Chukwueze

vedi letture

Dopo la sconfitta di Napoli e il pareggio nella semifinale di andata di Coppa Italia contro l'Inter, il Milan di Sergio Conceiçao tornerà subito in campo per affrontare la Fiorentina in occasione della 31esima giornata di Serie A Enilve. Come in occasione del sfida del Diego Armando Armadona, anche domani contro la Viola l'allenatore portoghese apporterà qualche modifica importante alla sua formazione.

Quella più eclatante riguarda la difesa, con Fikayo Tomori che a quasi due mesi dall'ultima volta tornerà a collezionare minuti in campionato. L'inglese sarà l'unica novità rispetto ad una settimana fa, con Thiaw, Theo Hernandez e Walker che come al solito completeranno il quartetto difronte a Mike Maignan. Tijjani Reijnders è in dubbio a seguito del problema intestinale che l'ha colpito oggi, se non recupera ci sarò Yunus Musah in mezzo al campo al fianco di Youssouf Fofana. Questo porterà Conceiçao a cambiare anche il tridente dietro al confermato Tammy Abraham, che sarà supportato con ogni probabilità supportato da Rafael Leao, Christian Pulisic e Samuel Chukwueze.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

32 Walker 28 Thiaw 23 Tomori 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 29 Fofana

21 Chukwueze 11 Pulisic 10 Leao

90 Abraham

Allenatore: Sergio Conceiçao

A disposizione: 57 Sportiello, 96 Torriani, 24 Florenzi, 31 Pavlovic, 46 Gabbia, 42 Terracciano, 38 Bondo, 80 Musah, 7 Gimenez, 9 Jovic, 79 Joao Felix, 99 Sottil.

Indisponibili: Emerson Royal, Loftus-Cheek

Squalificato: Alex Jimenez

Diffidati: Terracciano, Bondo

BALLOTTAGGI

Musah-Reijnders

Abraham-Gimenez

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Giovanni Ayroldi

Assistenti: Carbone-Peretti

IV uomo: Santoro

VAR: Paterna

AVAR: Aureliano

DOVE VEDERE MILAN-FIORENTINA

TV: DAZN, Zona DAZN, Sky Sport

Web: live testuale su MilanNews.it