MN - Importante frenata Milan-Paratici: i motivi dello stallo

Sembrava essere praticamente tutto fatto per l'arrivo di Fabio Paratici al Milan con il compito di direttore sportivo, un ruolo rimasto scoperto nel quadro dirigenziale rossonero in quest'ultima stagione. Oggi però, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, si registra un'importante frenata tra il Milan e Paratici dopo che nelle ultime ore gli avvocati del club e del dirigente hanno lavorato sul contratto.

I motivi e gli sviluppi

Al momento la trattativa è in una grossa fase di stallo. I motivi sono da ricercare nella stesura delle clausole "way out"che il Milan vuole inserire nel contratto​,​​​​​​ in riferimento al processo penale in cui è coinvolto Paratici. L'ex dirigente di Juventus e Tottenham, infatti, aspetta il giudizio penale dell'inchiesta Prisma sulle plusvalenze, che lo ha già condannato a un'inibizione di 30 mesi in materia sportiva, e che è atteso per il prossimo 15 aprile ma potrebbe non essere definitivo e quindi allungare i tempi di una sentenza. Per questa ragione il Milan vorrebbe cautelarsi con una clausola d'uscita.

Con questi recenti sviluppi, le strade di Milan e Paratici si allontanano anche se i contatti con le parti non sono interrotti. Per cautelarsi, in ogni caso, da via Aldo Rossi sono pronti a riaprire il casting per il nuovo ds. In tal senso tornano in auge i nomi di Igli Tare e Tony D'Amico, da sempre considerati le alternative e che negli ultimi giorni erano stati messi da parte.

Di Antonio Vitiello e Pietro Mazzara