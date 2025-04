Bonanni su Leao: "Ad oggi vedo ancora un potenziale enorme, ma farei fatica a investire 100 mln per uno come lui"

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni è intervenuto su alcuni dei temi più importanti della Serie A, parlando anche di Milan e in modo particolare di Rafael Leao:

Milan, sembra sfumare Paratici. Su chi andare ora?

"Era inopportuno in questo momento fare una scelta del genere, ora non lo so. Ci sono ottimi ds che possono entrare a far parte della famiglia Milan. Bisogna essere bravi, perché il Milan negli ultimi mesi non è stata fortunata".

Milan-Fiorentina, sfida anche tra Kean e Leao che potrebbero lasciare a fine anno:

"Farebbe bene la Fiorentina a trovare una soluzione per rinnovare con Kean. Ad oggi vedo ancor un potenziale enorme per Leao ma io non lo prenderei mai. Farei fatica a investire 100 mln per uno come lui. Se sta in giornata ti fa vincere le partite, sennò è uno che innervosisce".