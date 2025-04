L'Udinese perde ancora prima del Milan: 1-0 Genoa al "Ferraris". Decide Zanoli

Finisce con il pubblico di casa che esulta. Il Genoa torna al successo e lo fa superando 1-0 l'Udinese grazie alla rete realizzata da Zanoli.

Le scelte dei tecnici

Patrick Vieira ritrova Miretti ma solo per la panchina. Al suo posto, per dare fisicità sulla corsia sinistra c'è Thorsby con Malinovskyi e Zanoli a completare il terzetto alle spalle di Pinamonti. In difesa davanti a Leali ci sono Sabelli e Martin sulle corsie e la coppia centrale formata da De Winter e Vasquez. A centrocampo Masini fa reparto con Frendrup. Kosta Runjaic si affida al 4-4-2 con Lucca e Bravo al centro dell'attacco mentre gli esterni sono Atta ed Ekkelenkamp. A centrocampo Zarraga fa reparto con Karlstrom mentre in difesa a protezione della porta di Okoye ci sono Ehizibue a destra, Bijol e Solet al centro e Kamara a sinistra.

Meglio il Genoa

Al quinto minuto padroni di casa pericolosi con Sabelli che crossa verso il centro dell’area dal versante destro del campo per la testa di Thorsby, Okoye si oppone in tuffo. Al nono Malinovskyi recupera un pallone perso da Kamara sulla trequarti e allarga il gioco per Pinamonti, la sua conclusione trova ancora la respinta sicura di Okoye. Molto meglio la squadra di Vieira rispetto a quella di Runjaic e al 23’ è Zanoli che prova un diagonale ma ancora una volta l’estremo difensore dei friulani blocca sicuro. Occasione ghiotta per il Grifone dieci minuti più tardi con Thorsby che disegna un arcobaleno perfetto per Pinamonti. L’attaccante trentino forse vede il pallone all’ultimo e colpisce non benissimo di testa da posizione ravvicinata schiacciando troppo l’incornata e mettendo sul fondo. Al 37’ corpo e corpo fra Lucca e De Winter con il primo che vince un duello e supera Leali ma il direttore di gara ferma tutto per un intervento irregolare dell’attaccante bianconero.

La decide Zanoli

La ripresa si apre con una grande azione di Atta che va via a Martin sulla destra e serve a rimorchio Lucca. L’attaccante, tutto solo e con la porta sguarnita, calcia di prima intenzione mettendo clamorosamente sul fondo. Al quinto minuto Solet scivola sul passaggio di Okoye, ne approfitta Zanoli che serve al centro Pinamonti ma la sua conclusione è troppo debole e centrale favorendo la parata del portiere dell’Udinese. Il ritmo cala e la girandole di cambio spezza molto il ritmo delle squadre in campo che non riescono a creare molto dal punto di vista offensivo fino al 28’ con Ehizibue che pennella un cross perfetto per la testa di Rui Modesto ma Leali che un ottimo riflesso e alza il pallone sopra la traversa. La riposta del Genoa arriva alla mezz’ora con un pallone teso di Sabelli per Ekuban che prova una frustata di testa verso Okoye ma colpisce male mettendo sul fondo. E’ il preludio al gol che vede ancora una volta protagonista Ekuban che va via sulla corsia di sinistra e mette un traversone a rimorchio che viene raccolto da Zanoli sul lato destro dell’area. L’esterno colpisce di prima intenzione mettendo alle spalle di Okoye. Il Grifone vola sulle ali sempre di Ekuban che si volta, entra in area e calcia trovando ancora l’opposizione del portiere bianconero. Sul corner Vasquez colpisce di testa mettendo alto di poco. A pochi istanti dal triplice fischio, Rui Modesto supera Leali ma, dopo un breve check con il VAR, il direttore di gara annulla per la gioia del pubblico di Marassi.