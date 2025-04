MN - Orlando: "Non capisco perché il Milan si sia privato di Saelemaekers. Manca equilibrio"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews.it, l'ex rossonero Massimo Orlando ha spaziato sui vari temi: dal derby di Coppa Italia al prossimo impegno contro la Fiorentina, sua ex squadra. Toccando anche i temi spogliatoio, direttore sportivo e allenatore. Ecco le sue parole:

Gennaio non ha portato ai miglioramenti sperati a livello di rosa

"Non ho capito perché il Milan si sia privato di Saelemaekers. Manca equilibrio, Fofana si ritrova in mezzo al campo da solo e basta un passaggio in verticale che la difesa va in difficoltà. Squadra da ricostruire e con un altro allenatore".

A proposito di allenatore, si parla di De Zerbi. È il nome adatto per il Milan?

"De Zerbi è molto bravo. Allenatore moderno, insegna calcio ma ha il difetto di prendere tanti gol e non so se in questo momento possa essere il profilo giusto per il Milan"-

Su chi punteresti?

"Non avrei dubbi, Antonio Conte. Sarebbe l'ideale, a maggior ragione se non fai le coppe. E con lui in panchina i giocatori non hanno alibi".