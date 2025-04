Paganin: "Al Milan si è passati da Fonseca a Conceiçao, ma il problema è a monte. Mi tengo la variabile Sarri"

A intervenire in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, è stato il giornalista Paolo Paganini.

Come valuta il lavoro di Conceicao al Milan?

"Si è passati da Fonseca a lui e non ho visto questa grande valorizzazione dei giocatori, ma il problema è a monte. Il Milan andrà ora su Paratici e cambierà qualcosa in società".

Inter, che succederà con Inzaghi?

"Bisogna capire che farà l'Inter. Se l'Inter vince il Triplete, Inzaghi può dire che ha fatto il suo dovere e può andare via e si aprono nuovi scenari per l'Inter. Oaktree poi vuol cambiare filosofia, valorizzando giocatori giovani. Sarà un'Inter che dovrà cambiare pelle sul mercato. E' vero che stanno parlando di rinnovo, ma se centrerà il Triplete o vincere la Champions, magari potrebbe fare altri ragionamenti".

E sul Milan?

"Al Milan mi tengo la variabile Sarri. Conte c'è la variabile ADL, c'è il rischio di uno Spalletti-2".