MN - Leonardo: "Dopo aver preso Paquetà ci è arrivata una lettera. Non faremo colpi a gennaio, sarà un mercato di opportunità"

Leonardo, intervenuto a MilanNews durante il colloquio con i giornalisti a Milanello, ha sottolineato che il club rossonero opererà un mercato senza colpi a gennaio: "Abbiamo fatto Paquetà ad ottobre ed è arrivata una lettera: "Perché l'hai fatto... Non puoi farlo...". Diventa difficile muoverti. Ne facciamo un altro e riceviamo una seconda lettera? Fino ad oggi non abbiamo mai ricevuto i premi dalle partite di Europa League, è arrivata anche una multa. C'è anche un ricorso. Non ci saranno colpi di mercato, dobbiamo vivere di opportunità. Sarà un mercato di opportunità, non di scambi. Il mercato di gennaio è già complicato di suo, dobbiamo vedere delle opportunità che possono entrare in una logica di FPP, di quello che tu pensi, perché non è che ci hanno dato un manuale. Ci hanno solo detto che siamo bloccati. E' una situazione difficile, non possiamo andare oltre a queste cose qua. Sicuramente ci vogliono delle uscite perché ci siano degli arrivi, abbiamo 29 giocatori in rosa e con Paquetà sono 30. Sono situazioni ancora da sistemare, più o meno difficili. E' un incastro totale, non possiamo andare e comprare. Il FPP non ci permette di aumentare di anno ed anno la perdita di 30 milioni a bilancio, questo va incastrato al nostro bilancio iniziale. Abbiamo fatto Paquetà e ci hanno detto che non potevamo farlo, però l'abbiamo fatto. Arriva in una squadra in costruzione, non come Kakà che arriva nel Milan di Paolo Maldini. La lettera? Hanno contestato un investimento di quel genere. E' stato un accordo per gennaio e volevano capire che cos'era, non essendoci un deposito in Lega".".