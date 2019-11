MN - Licari: "Bennacer? Tonali mi sembra un po' più dentro il campo"

Fabio Licari, noto giornalista sportivo ed autorevole firma della Gazzetta dello Sport, è stato contattato dalla redazione di MilanNews.it, alla quale ha parlato in esclusiva, tra le altre cose, di Bennacer, paragonandolo al baby prodigio del Brescia Sandro Tonali: “Per fare un paragone con Tonali, che gioca più o meno in quel ruolo, mi sembra quest’ultimo un po’ più dentro al campo e dentro la partita, un po’ più “giocatore”. Però Bennacer ha un fisico piccolo, tosto, ha un moto molto agonistico. Può soltanto crescere. Certo, un conto è crescere in una squadra che ha delle sicurezze, un altro è crescere in una squadra in cui le sicurezze le devi dare tu. E non dovrebbe essere un 20enne a farlo, a meno che non sia un prodigio, ma quelli sono rari. Io credo che sia sulla strada di una crescita indiscutibile.”