MN - Locorotondo: "Nonostante il derby, l'inizio del Milan è più che positivo: credo che la squadra sia matura, metabolizzerà la sconfitta"

Abbiamo intervistato in esclusiva Andrea Locorotondo, Data Journalist per Opta in Inghilterra. Conoscendo bene sia la Premier League che la Serie A, Locorotondo ha parlato alla nostra redazione sulla sfida di domani tra Milan e Newcastle, la prima in assoluto tra questi due club.



Questa sfida contro i Magpies arriva nel peggior momento per i rossoneri dopo la batosta nel derby?

"Non necessariamente. È vero, a nessuno fa piacere perdere un derby. Figuriamoci con lo scarto con cui i rossoneri sono stati battuti. Tuttavia, il cammino degli uomini di Pioli secondo me è al momento positivo. Parliamo comunque di un Milan che è terzo in classifica e siamo comunque solo alla quarta giornata di campionato. Per il percorso che il Milan di Pioli sta facendo, credo che i rossoneri abbiano più maturità nel metabolizzare una sconfitta come quella del derby e ripartire dalle cose positive viste pre-sosta nazionali. Ho fiducia nel fatto che, il campo poi ce lo dirà ovviamente, almeno psicologicamente il Milan ci sarà e sarà pronto ad affrontare una squadra che, come detto prima, affronta la Champions League con tanti giocatori alla loro “prima volta”. San Siro potrebbe far tremar le gambe a più di qualcuno…"