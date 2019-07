MN - Lodetti: "Bennacer buon giocatore, vedremo come lo impiegherà Giampaolo"

Giovanni Lodetti, intervistato da MilanNews.it, ha parlato di Ismael Bennacer, vicinissimo a vestire il rossonero: "Bennacer è un buon giocatore, però poi dipenderà da come lo impiegherà l'allenatore. Io sinceramente sono più per prendere un paio di giocatori di grande qualità che possano cambiare volto alla squadra milanista. Il Milan ha tanti bravi giocatori, ma non sono ancora in grado di far fare il salto di qualità alla formazione rossonera. Arriviamo da anni difficili, è vero, però credo che la società debba fare uno sforzo per prendere giocatori di livello, altrimenti siamo sempre lì".