MN - Lodetti su Ibrahimovic: "Subentrando si sta rivelando decisivo"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Lodetti, ex calciatore del Milan, si è così espresso ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per l'INTERVISTA completa) su Ibrahimomic: “Pioli lo sta gestendo benissimo, la squadra ha trovato il suo equilibrio. E non dimentichiamoci di un passaggio, chi gioca al posto di Ibrahimovic sa che deve dare qualcosa di più per mantenere il suo posto. Senza contare che anche subentrando lo svedese si sta rivelando decisivo”.