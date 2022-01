MN - Longhi: "Kalulu-Gabbia? Ieri nessun rossonero ha giocato male"

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, il giornalista Bruno Longhi ha parlato così della prestazione dei rossoneri, soffermandosi sulla coppia difensiva di ieri sera: "Non rappresentano la coppia titolare, ma sono due cerotti per tappare la ferita. Io non ho visto un giocatore del Milan giocare male ieri. A me non piace Bakayoko perché è molto pasticcione, ma ieri tutti erano all’altezza. Il fatto di aver ritrovato Leao in quella forma è un’arma in più, ma comunque ho visto una squadra solida e che sta bene, tenendo presente che le assenze erano tante".