MN - Longhi: "Theo non ha mai sentito la pressione. Impressionato da Messias"

Intervistato in esclusiva dalla nostra redazione, il giornalista Bruno Longhi ha commentato così la prestazione di Theo Hernandez, ieri capitano, e Messias: "E’ uno che alla prima partita a San Siro, da giovanissimo, non sentiva nessuna pressione. Non mi pare sia un giocatore che si faccia condizionare dalla fascia. Uno che ha mostrato grandi progressi è Messias, che ha sempre messo in difficoltà Vina. Si può dire che un giocatore possa essere condizionato dalla fascia, ma personalmente non credo in queste cose".