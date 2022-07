MN - Lorenzini: "In Europa si affrontano top club ma il Milan è sulla buona strada"

MilanNews.it

Roberto Lorenzini, dirigente ed ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di MilanNews.it soffermandosi anche sulla necessità di incrementare il rendimento in Champions League nella prossima stagione: “C’è da lavorarci ma le basi sono ottime. Ci vorrà tempo, per adesso i tifosi sono contenti di essere tornati in Champions e, soprattutto, di essere tornati a primeggiare in Italia. In Europa si affrontano top club, colossi assoluti, servirà pazienza ma il Milan è sull’ottima strada”.