MN - M. Colombo: "Ibrahimovic, in quanto espressione della proprietà, è la figura che si è esposta e ci ha messo la faccia”

Monica Colombo, giornalista per il Corriere della Sera e presente ieri alla conferenza stampa di Paulo Fonseca, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it.

Condividi il “Non abbiamo fretta” di Ibra?

“Sono i fatti a dirlo. Sappiamo dal primo settembre 2023 che il Milan ha bisogno di un attaccante, siamo al sette di luglio 2024 e ancora non è arrivato. Quindi è un po’ il problema legato ad una catena lunga decisionale che ha questa società. Dovendo rimbalzare tra Milano, Londra e gli Stati Uniti, con tanti dirigenti coinvolti rispetto ad altri club, mi sembra che qui in generale le decisioni vengono prese più lentamente”.

Il cambiamento nell’area medica annunciata da Ibra per rimediare agli infortuni. Come lo vedi Ibra in questo ruolo da Senior Advisor?

“Ha annunciato dei cambiamenti ed il fatto di averci messo la faccia sia oggi e sia alla presentazione del Milan Futuro è perché non si vuole nascondere dalle proprie responsabilità. In questo momento ci sono anche tante voci, alla fine sarà il campo a parlare e credo che comunque si tratta di scelte, sia che riguardino il Milan Futuro e sia che riguardino il cambio dello staff medico, che non può prendere una persona sola ma sono collegiali. Lui, in quanto espressione della proprietà, è la figura che si è esposta e ci ha messo la faccia”.