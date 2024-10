MN - M.Orlando avverte il Milan: "A Firenze partita difficile. Occhio a Kean"

In vista della prossima sfida tra Fiorentina e Milan, Massimo Orlando, doppio ex della partita, ha spiegato a Milannews.it:

Domenica c'è la Fiorentina...

"Partita difficile, Firenze è un 'campaccio'. Mi aspetto uno stadio caldo e servirà al Milan una prova di grande mentalità".

Quali sono le principali insidie rappresentate dai viola?

"Prima di tutto Moise Kean, è in grandissima condizione e sempre molto pericoloso. Poi dipenderà da come vorrà giocare Palladino, se a 3 o a 4 dietro. Nel primo caso sfrutterà Gosens come esterno alto ma dall'altra parte penso che il Milan possa sfruttare questa situazione tattica, perché fondamentalmente la Fiorentina è composta da giocatori abituati a giocare a 4 dietro".

Fiorentina che sta avendo delle difficoltà...

"Devo dire che sta giocando male, subisce tanto e non ha ancora trovato la quadra. Gudmundsson è appena tornato, Colpani continua a non convincere. Penso che se dovesse andare male anche contro il Milan, Palladino si ritroverebbe in una situazione non facile".