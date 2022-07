MN - Maddaloni su Pobega: "Al Milan può ritagliarsi spazio, ma è difficile sostituire Kessie"

MilanNews.it

Massimiliano Maddaloni, allenatore ed ex calciatore, si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA integrale) su Pobega: “Pobega ha fatto un percorso importante in questi ultimi anni e lo ha fatto molto bene. Al Milan può ritagliarsi il suo spazio ma attenzione a fare paragoni. Kessiè ha un impatto internazionale di un certo livello, difficile sostituire un elemento così”.