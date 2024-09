MN - Maida: "I romanisti hanno esultato per la partenza di Abraham non perché non lo ritengano all'altezza, ma perché essa riapriva i battenti del mercato in entrata"

Tammy Abraham è la novità dell'ultimo giorno di mercato del Milan e nei pochi minuti giocati contro la Lazio ha subito lasciato il segno. Ma come è stata la sua avventura a Roma? Il collega del Corriere dello Sport, Roberto Maida, che lo ha seguito nei suoi tre anni in giallorosso, ci dice la sua. In esclusiva per MilanNews.it.

Roberto Maida, Abraham al Milan a giudicare dai social è stata una liberazione per i tifosi della Roma

"I tifosi non hanno esultato per la sua partenza perché non lo ritengano all'altezza. Ma perché la sua partenza riapriva i battenti del mercato in entrata. E il suo passaggio al Milan ha permesso l'arrivo di Saelemaekers di Hermoso. Gli ingaggi dei due sommati arrivano a quello di Abraham".

Qual è stato il suo percorso alla Roma?

"Ha avuto un percorso esaltante il primo anno, segnando 27 reti e diventando uno dei protagonisti della vittoria in Conference League, segnando peraltro nella semifinale di ritorno contro il Leicester. Quindi prima stagione molto buona".