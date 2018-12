MN - Maldini: "In campo non dobbiamo far vedere un atteggiamento da sesto posto, nello sport non esiste l'ordinario"

Paolo Maldini, intervenuto a MilanNews.it durante l'incontro a Milanello, ha detto la sua in merito su quello che deve fare la squadra in campo: "Le partite a volte le cambi con un atteggiamento, devi essere più propositivo. Non far vedere che sei da sesto posto. Non accettare quel tipo di posizione. L'ordinario nello sport non esiste, devi sempre fare qualcosa di straordinario, questo vale per tutti gli obiettivi. Questo si chiede in genere ai giocatori che a volte si adagiano in una posizione di comodo".