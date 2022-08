MN - Mandorlini: "De Ketelaere? Ne parlano tutti benissimo. Il Milan lo ha voluto a tutti i costi"

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Il tecnico Andrea Mandorlini è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it e ha parlato di varie tematiche legate al mondo Milan. Per l'allenatore una battuta anche sul nuovo acquisto rossonero Charles De Ketelaere: "Gli addetti ai lavori ne parlano benissimo. In termini di imprevedibilità della giocata può dare tanto e non dimentichiamoci che il Milan lo ha voluto a tutti i costi. Troverà una squadra ricca di talento che può crescere tutta insieme”.