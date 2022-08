MN - Mandorlini: "Inserimento nuovi acquisti? Con fiducia ed entusiasmo sarà più facile"

MilanNews.it

Andrea Mandorlini, tecnico di lungo corso in Serie A, ha parlato in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra i vari temi toccati ha parlato di come potrebbero integrarsi rapidamente i nuovi volti del Milan come Adli, De Ketelaere e Origi: “Con la fiducia e l’entusiasmo che ci sono intorno all’ambiente Milan sarà sicuramente più facile. Se poi c’è la qualità, e in questi nomi mi sembra che ci sia, tutto viene di conseguenza”.