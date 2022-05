MN - Maniero su Origi al Milan: "Punterei su qualche attaccante di casa nostra"

MilanNews.it

L’ex attaccante del Milan Filippo Maniero si è così espresso in esclusiva ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per leggere l'INTERVISTA completa) su Origi al Milan: “Potrebbe essere adatto al Milan? Ho i miei dubbi. Con il Liverpool gioca molto poco, fosse stato un giocatore importante non sarebbe andato a scadenza. Punterei più su qualche attaccante di casa nostra, serve coraggio da parte delle grandi squadre in questo senso”.